Названы сроки встречи Путина и Байдена

«Ъ»: президенты Путин и Байден проведут онлайн-встречу в 2021 году, в 2022 увидятся лично

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут встретиться лично в начале 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«Ъ» назвал сроки встречи двух лидеров: отмечается, что до конца 2021 года они проведут онлайн-беседу в формате видео-конференц-связи, а в 2022 году они увидятся лично. Предполагается, что повестка переговоров станет обширной. Президенты планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве в минувшем июне.

Отмечается, что детали встреч еще не согласованы, поэтому Кремль и Белый дом не комментируют возможные переговоры Путина и Байдена. Так, 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа президентов нужна и их общение нужно продолжать. «Но четких сроков пока нет», — отметил он. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что ей нечего сообщить по поводу какой-либо встречи.

Ранее Песков сообщил, что у России и США есть взаимные запросы по противодействию киберпреступности. Диалог между государствами в этой сфере активно развивается. Песков назвал сотрудничество Москвы и Вашингтона продуктивным.

Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча благотворно повлияла на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.