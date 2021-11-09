В Кремле рассказали о нужде во встрече Путина и Байдена

Песков: Россия и США понимают необходимость встречи президентов, но точных дат еще нет

Россия и США понимают, что существует необходимость для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако пока четких сроков нет, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

«Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет», — так в Кремле ответили на вопрос о том, может ли встреча политиков пройти в начале 2022 года.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также ответила, что ей нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи.

Прошлые переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча оказала благотворное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.