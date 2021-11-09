Американский журналист рассказал о повеселившем Путина Байдене

Американский журналист Джон Кардилло прокомментировал выступление президента США Джо Байдена во время климатической конференции COP26 в Глазго. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

По его мнению, своими колкими высказываниями Байден лишь развеселил президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина. «Это позор на весь мир», — считает публицист.

Автор упомянул в заметке высказывание американского лидера о «серьезных проблемах с климатом», которые, по его словам, наблюдаются у России. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США ведут несистемную политику по этому направлению, когда Москва активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее сообщалось, что секретная служба «эвакуировала» Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился объявить новый план по сокращению выбросов метана. Американского лидера вывели с совещания из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком большое число людей. Организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, она должна завершиться 12 ноября. Участники обсуждают проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия.