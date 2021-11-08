Грета Тунберг уехала в тайное место из-за смертельных угроз

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг была вынуждена уехать из родного дома из-за угроз, которые получала в свой адрес. Об этом она рассказала в интервью испанскому телеканалу LaSexta.

Тунберг сообщила, что на данный момент она не проживает со своими родителями постоянно. Экоактивистка переехала в другое место, чтобы ее точный адрес оставался для людей тайной. Подобные меры, в частности, были связаны с тем, что некоторые люди стали угрожать активистке смертью из-за ее борьбы против изменений климата. «Те, кто пытается заставить нас замолчать, финансируются большими корпорациями», — сказала девушка. При этом она не назвала конкретных деталей угроз. Участница экодвижения также сожалеет об убийствах экологических активистов, которые происходили ранее.

Материалы по теме Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия? Роковое влечение. Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?

Тунберг также заявила, что один из политиков приглашал ее вступить в партию, однако, по словам девушки, она пока не хочет связывать свою жизнь с политической деятельностью. Активистка отметила, что ее жизнь изменилась с того момента, как она стала популярной, но девушка относится к этому спокойно. По ее словам, на улицах родной для нее Швеции люди к ней подходят не так часто, как в других городах.

Ранее шведская активистка присоединилась к акции протеста в шотландском городе Глазго, где проходит 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячной демонстрации. Тунберг обвиняла политиков в бездействии в рамках вопроса изменения климата. По ее словам, мировые лидеры только делают вид, что серьезно относятся к данной проблеме, поэтому никаких изменений после международного саммита не последует.

Грета Тунберг стала известной в 2018 году после того, как вместо посещения школьных уроков по пятницам стала приходить к шведскому парламенту с требованием усилить меры борьбы с изменением климата. Ее пикеты стали известны и в других странах, они же дали начало международному движению под названием «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future).