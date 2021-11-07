Более 20 экоактивистов задержали во время акции протеста за спасение климата

В шотландском Глазго в ходе многотысячных протестов задержали более 20 экоактивистов

Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, передает РИА Новости со ссылкой на сообщении полиции Шотландии.

По информации шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в акции протеста поучаствовали более 100 тысяч человек. В Глазго пришлось перекрыть дороги и ввести ограничения для обеспечения безопасности во время шествия.

Помощник главного констебля Глазго Гэри Ричи заявил, что полицейская операция по организации шествия за спасение климата потребовала «месяцев планирования».

«Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие», — подчеркнул Ричи. Кроме того, одного человека арестовали после завершения марша.

Ричи добавил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, которые заблокировали мост. «В результате 21 человек задержали и освободили под подписку о невыезде», — заключил он.

Ранее стало известно, что Грета Тунберг также вышла на акцию протеста ради спасения планеты в Глазго.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Кроме официальных переговоров конференцию посвятили тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют действия в области климата.