Климатический саммит украсили гигантскими флагами

Британская художница Мораг Майерскоу создала для климатического саммита (COP26) яркие флаги из переработанного пластика. Гигантские полотна украсили некоторые локации в шотландском Глазго, где проходит конференция, сообщает Dezeen.

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Флаги и баннеры стали частью инсталляции «Чистая энергия» (Clean Power). Подобным способом художница решила привлечь внимание общественности к проблеме выбросов парниковых газов. Полотна закреплены на высоких столбах и выполнены в ярких цветах: оранжевом, зеленом, синем и желтом.

«Этой работой я хотела продемонстрировать оптимистичный подход к нашему будущему. Если мы будем работать вместе, мы сможем внести необходимые изменения. Цвета на флагах и баннерах олицетворяют солнце, море и воздух, которые нам необходимы, чтобы достичь возобновляемого будущего», — заявила Майерскоу.

Ранее за счет пластика ученые Кембриджского университета в Великобритании решили бороться с ростом дефицита песка в строительстве, а также ущербом окружающей среде от добычи материала. Измельченный в крошку пластик можно добавлять в бетон. Мера поможет спасти планету от климатического кризиса.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, она должна завершиться 12 ноября. Участники обсуждают проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия.