Пластик оказался опаснее самого вредного для планеты топлива

Ученые выяснили, что пластик оказался более опасным для планеты, чем угольные электростанции. Исследователи из Беннингтонского колледжа и объединения Beyond Plastics спрогнозировали, что выбросы от пластмассовой промышленности к 2030 году загрязнят атмосферу сильнее, чем самое вредное топливо. Выдержки из доклада приводит Reuters.

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По оценкам экологов, за весь жизненный цикл пластика (от бурения нефтяных и газовых скважин до сжигания отходов) в окружающую среду ежегодно поступает 232 миллиона тонн парниковых газов — столько же выбросов производят 116 угольных электростанций.

«Масштабы эмиссий CO2 от пластика поражают, и нас беспокоит, что мало кто из мировых правительств обращает на это внимание», — заявила глава Beyond Plastics Джудит Энк (Judith Enck). В исследовании отмечается, что большинство нефтехимических предприятий находится в регионах с маленькими доходами, на которые приходится 90 процентов всех загрязнений. Ученые также уличили власти США в сокрытии реальных данных о выбросах — часто они занижают показатели, потому что не учитывают все этапы производства.

По мнению Энкс, если мир продолжит строить заводы по производству пластика, то отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемую энергетику окажутся напрасными — усилия по предотвращению глобального потепления перечеркнут выбросы от этой промышленности.

В рамках сокращения производства и утилизации пластика в Росии собрались запретить одноразовые товары и упаковку. Ограничения коснутся посуды, столовых приборов, капсул для кофе, блистеров (кроме лекарств), упаковок для табачной продукции, для яиц, ватных палочек, нескольких видов пакетов.