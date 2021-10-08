Назван главный вид отходов в России

Greenpeace: более 54 процентов отходов в России приходится на одноразовую упаковку

Больше половины отходов в России, которые попадают на полигоны, приходится на одноразовую упаковку. О главном виде мусора в стране говорится в исследовании российского отделения Greenpeace, сообщают РИА Новости.

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Экологи проанализировали, какой мусор попадает на комплексы обработки в пяти городах — в Егорьевске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми и Новосибирске. Специалисты планировали выяснить, какой вид отходов не перерабатывают, а отправляют на сжигание.

54,2 процента от всего объема составила одноразовая упаковка, на органический мусор приходится 11 процентов. Из материалов большую часть объема занимают пластик и бумага. На пакеты и пленки пришлось 39,2 процента от всего объема, содержание контейнеров и подложек достигло 17,9 процента. В общем объеме мусора также нашли 15,6 процента бутылок и 13,3 процента мягкой упаковки.

Эксперты отметили, что некоторая упаковка считается многосоставной, которую невозможно переработать, не разбирая на компоненты. Экологи призывают выводить одноразовую упаковку из оборота, а многоразовые товары делать прочными, чтобы их можно было без проблем починить и переработать.

Ранее глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев предупредил о возможном появлении в стране риска «захлебнуться в свалках». Прогноз связан с увеличением темпов роста объемов мусора. Десять лет назад на каждого россиянина приходилось 250 килограммов мусора в год, однако к 2021 году объемы фактически удвоились.