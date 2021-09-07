Россиян предупредили о риске «захлебнуться в свалках»

В течение последних десяти лет в России росли темпы роста объемов мусора. На данный момент среднестатистический житель выбрасывает в год более 400 килограммов отходов. В итоге в стране появляется риск «захлебнуться в свалках». Об этом предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает РБК.

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Десять лет назад каждый россиянин выбрасывал в год 250 килограммов мусора, к 2021 году объемы фактически удвоились. В стране назрела необходимость менять структуру потребительской экономики. Буцаев призвал принять меры, перейдя от одноразового к многоразовому и отказавшись от определенных видов сложноперерабатываемых товаров и упаковки.

Глава РЭО предложил внедрить «механизм расширенной ответственности производителя», согласно которому владельцы предприятий возьмут на себя расходы по утилизации упаковки товаров. «Дискуссия с бизнесом о том, что что-то должно пропасть с полок, ведется с 2015 года, проходят десятилетия, ничего не происходит, мы захлебнемся в свалках», — заявил Буцаев.

Ранее стала известна дата запуска крупнейшего в России завода по переработке пластикового мусора. Предприятие под названием «Эколайн-Вторпласт» построят в Егорьевском городском округе к концу 2022 года. Оно позволит безопасно для окружающей среды сортировать и утилизировать отходы, вовлекая их во вторичное использование.