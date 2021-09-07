В Совфеде предложили освободить россиян от налогов за сдачу бутылок

Комитет Совфеда по экономической политике предложил отменить НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковых и стеклянных бутылок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

По мнению ведомства, отмена налога на доходы физических лиц от сдачи стеклянной и пластиковой поможет собираемости вторсырья, в частности через фандоматы.

«К примеру, отмена НДФЛ на макулатуру с 1 января 2019 года дала толчок к созданию крупных сетей пунктов приема макулатуры, в которых на возмездной основе у населения принимаются отходы бумаги и картона. Примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России», — рассказал глава РЭП Денис Буцаев.

Ранее Минприроды заявило, что в России готовятся ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. До этого был проведен опрос, согласно которому большинство жителей страны готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».