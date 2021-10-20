Российское правительство призвали не черпать энергию из мусора

Российское отделение природоохранной организации «Гринпис» выступило против получения энергии из мусора. Экологи направили в Минприроды письмо с призывом прекратить равитие проектов по производству вредного для планеты RDF-топлива (англ. refuse-derived fuel), которое получают путем сжигания отходов. Документ опубликован на сайте объединения.

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В «Гринпис» пояснили, что чиновники решили распространить эту технологию, чтобы сократить число свалок и черпать энергию для цементных заводов — там RDF-гранулами из бумаги, текстиля и неперерабатываемого пластика заменили углеводородное топливо. Соответствующие соглашения Российский экологический оператор (РЭО) уже заключил с «ЛафаражХолсим», «Евроцементом» и другими девятью холдингами, которым принадлежат 28 из 58 производящих цемент предприятий.

Однако экологи считают, что топливо из отходов угрожает окружающей среде и здоровью людей. При сжигании мусора выделяются опасные для человеческого организма диоксины, кадмий и бензол. К тому же получение RDF-топлива не регулируется законом, а значит, заводы могут сэкономить на качественных очистных сооружениях.

По оценкам «Гринпис», в России нет огромного спроса на заводы по производству энергии из мусора. В стране ежегодно образуется 35 милионнов тонн неперерабатываемых отходов, а цементным заводам столько топлива не нужно — они смогут принять около 30 процентов от этого объема. Эксперты призывают чиновников отказаться от финансирования RDF-проектов в пользу поэтапной переработки отходов и отказа от одноразовой упаковки.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить ликвидацию свалок в городах. В 2018 году в стране выявили 191 незаконный полигон отходов, к 2023 году чиновники пообещали устранить 149 из них.