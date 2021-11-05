Грета Тунберг вышла на акцию протеста ради спасения планеты

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции протеста в шотландском Глазго, где проходит 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как передает ТАСС, в демонстрации, организованной ради спасения планеты, примут участие до десяти тысяч человек.

По данным агентства, митингующие держат в руках плакаты с лозунгами «Защитим будущее», «У нас нет запасной планеты», «Нет ископаемому топливу», «Когда мы едины, мы непобедимы» и призывами к мировым лидерам решить климатический кризис. Отмечается, что на акцию протеста вышло много школьников.

Ранее экоактивистка обвинила политиков в бездействии в вопросе изменения климата. По ее словам, мировые лидеры лишь притворяются, что серьезно относятся к этой проблеме и никаких изменений после саммита не последует. Тунберг призвала их прекратить «бла-бла-бла» и перейти к реальным действиям.

До этого принц Уэльский Чарльз заявил о полном понимании участников протестов, адресованных властям по поводу действий ради спасения планеты от климатического кризиса. При этом член королевской семьи призвал митингующих руководствоваться другими, более мягкими, методами.