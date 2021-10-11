Принц Чарльз заявил о полном понимании протестующих ради спасения планеты

Принц Уэльский Чарльз прокомментировал протесты, адресованные властям по поводу действий ради спасения планеты от климатического кризиса. Член королевской семьи заявил о полном понимании активистов, однако призвал руководствоваться иными методами. Своим мнением он поделился в интервью программе BBC News The Big Interviews.

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Во время разговора принц Чарльз высказался об акциях движения Extinction Rebellion, которое выступает против климатических изменений. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты выходят на улицы, иногда блокируя движение на дорогах. «Я полностью понимаю разочарование, однако трудность состоит в том, как направить это разочарование более конструктивным, а не разрушительным образом», — отметил принц Уэльский.

Принц Чарльз отказался комментировать, что именно предпринимает Великобритания в рамках борьбы с изменением климата. Однако он оценил идею проведения климатического саммита в Глазго COP26 в ноябре 2021 года. По его мнению, если бы страны не объединились для решения вопроса, это стало бы катастрофой для мира.

В июле 2021 года мэр Лондона Садик Хан призвал Великобританию действовать решительно и стать лидером в предотвращении климатической катастрофы. Глава города посчитал предстоящую конференцию в Глазго важным моментом, когда страны смогут заключить глобальное соглашение по поводу экологической обстановки.