Королева Елизавета II решила тайно переделать закон о климате

Королева Великобритании Елизавета II решила повлиять на шотландских министров, чтобы тайно переделать закон о сокращении выбросов углерода. Владение правительницы захотели освободить от обязанности содействовать в использовании возобновляемых источников энергии для борьбы с изменениями климата, сообщает The Guardian.

По данным издания, в феврале 2021 года Елизавета II воспользовалась процедурой «Согласие королевы» (Queen’s consent), когда монарх имеет право заранее ознакомиться с законопроектами. В итоге представители королевы добились того, что компании и государственные органы не смогут принудить Елизавету II, крупнейшего землевладельца в Шотландии, продавать участки для строительства зеленых трубопроводов.

Законопроект «О тепловых сетях» предполагает, что обогрев жилых зданий и предприятий будет осуществляться с помощью экологичных источников, а не через котлы, работающие на ископаемом топливе. Предпринятый королевой шаг противоречит публичным заявлениям членов королевской семьи о стремлении бороться с климатическими проблемами, хотя в Букингемском дворце назвали его «чисто формальной» процедурой парламентского процесса.

Представители издания также выяснили, что королева пользовалась подобной процедурой неоднократно. Эксперты отметили, что инцидент нельзя считать простой формальностью. Произошедшее «должно вызвать серьезные опасения по поводу продолжения существования этой практики», — отметил преподаватель конституционного права Ливерпульского университета Адам Такер (Adam Tucker).

Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал Великобританию стать лидером в предотвращении климатической катастрофы. Глава британской столицы посчитал, что на масштабной конференции COP26, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго, страны смогут заключить глобальное соглашение по поводу экологической обстановки.