Экоактивисты заблокировали «торговое окно» Великобритании

Экоактивисты заблокировали главный въезд в порт Дувра — самый загруженный паромный порт Европы, через который проходит 17 процентов товарооборота Великобритании. Своими действиями протестующие хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и «топливной бедности» — ситуации, когда домохозяйства не могут платить за отопление, сообщает Associated Press.

Более 40 протестующих из климатической группы Insulate Britain заблокировали дорогу в порт, образовав пробку из машин. Полиция арестовала 17 человек. Операторы Дувра порекомендовали своим клиентам выделять дополнительное время для поездки в порт.

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Блокировка важного «торгового окна» страны происходит на фоне сбоев поставок по всей Великобритании, преимущественно происходящей из-за нехватки водителей грузовиков. Британские супермаркеты сообщили о дефиците некоторых товаров. Несколько заправочных станций в стране закрылись на фоне нехватки бензина. Правительство Великобритании призвало людей не покупать продукты в панике.

В сентябре группа активистов Extinction Rebellion уже устраивала подобный протест, когда пять дней подряд блокировала кольцевую автомагистраль M25, расположенную вокруг Лондона. Позже протестующие извинились за нарушение порядка, заявив, что это единственный способ привлечь внимание к вопросу теплоизоляции. По их мнению, плохо изолированные дома вызывают проблемы со здоровьем у их жильцов и раннюю смерть тысяч людей. Британия, как и другие европейские страны, столкнулась с резким скачком стоимости природного газа, который впоследствии приведет к росту цен на отопление в зимний период. Активисты призвали улучшить теплоизоляцию домов, чтобы сократить вредные выбросы и затраты на электроэнергию.

Кроме того, в начале сентября активистка движения Extinction Rebellion пыталась привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Женщина прошлась по центральным улицам Лондона голой и заявила, что хочет принять участие в подобных митингах по всему миру, привлекая внимание людей к проблеме.