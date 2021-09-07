Девушка прошлась голой по улицам города ради защиты природы

Женщина прошлась центральным улицам Лондона голой с целью привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Соответствующий материал публикует Daily Star.

31-летняя студентка Лаура Амхерсти (Laura Amherst), которая является активисткой движения Extinction Rebellion, объяснила, что ее часто высмеивали в соцсетях за намерение обнажиться в людном месте в знак протеста. Однако на публичной демонстрации, которая состоялась 2 сентября, Амхерсти осуществила свою идею вопреки критике общества.

Защитница природы отметила, что городская полиция положительно отнеслась к ее действиям в день митинга, несмотря на то, что она прикрывалась единственной табличкой с лозунгом. «Мы можем сплотиться и оказать давление на наши правительства. Те люди, которые думают, что я выгляжу глупо, не понимают, что желание восстановить справедливость не может быть глупым», — написала после мероприятия в Instagram активистка.

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Героиня материала заявила, что хочет принять участие в подобных митингах по всему миру, привлекая внимание людей к проблеме изменения климата. «Наступил кризис, и нам нужны новые идеи. Если мировое турне с выступлениями в обнаженном виде привлечет внимание к этой теме, то я совершу это», — заключила она.

В августе зоозащитница Таш Петерсон (Tash Peterson) забежала в бутик Louis Vuitton голой. Женщина бегала по бутику марки, выкрикивая различные лозунги при клиентах. Она объяснила, что менструальная кровь на ее теле символизировала кровопролитие, происходящее во время убийства животных.