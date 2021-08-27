Модель пришла в боулинг полуобнаженной и удивила поклонников

Американская порнозвезда и модель Кенна Джеймс (Kenna James) пришла в боулинг в полуобнаженном виде и удивила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость, на страницу которой подписано почти 560 тысяч человек, регулярно публикует фотографии в откровенных нарядах. На одном из последних снимков ее запечатлели в полный рост в боулинг-клубе в Лас-Вегасе. Джеймс позирует босиком в коротких джинсовых шортах и блестящей портупее, имитирующей топ. При этом часть груди девушки прикрыта специальными наклейками. Публикация набрала больше 11 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид порнозвезды в комментариях. «Вау, смело!», «Похоже, это довольно весело! Выглядишь прекрасно», «Очаровательно! Добро пожаловать в город грехов», «Сногсшибательна», «Вот это фигура!» — высказались они.

Ранее в августе сообщалось, что девушка забежала в бутик Louis Vuitton голой. Австралийская зоозащитница Таш Петерсон (Tash Peterson) устроила демонстрацию против жестокого обращения с животными, ворвавшись без одежды в бутик люксовой марки, который расположен в городе Перт. В итоге охранники поймали женщину, порвали ее плакат с лозунгами и выгнали из помещения.

