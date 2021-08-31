Стала известна судьба забежавшей голой в бутик Louis Vuitton женщины

Австралийскую зоозащитницу, которая забежала в магазин французского бренда Louis Vuitton голой в знак протеста, обвинили в хулиганстве. О ее судьбе стало известно из поста в Instagram.

Активистка Таш Петерсон (Tash Peterson) устроила демонстрацию против жестокого обращения с животными, ворвавшись обнаженной в бутик модного дома в австралийском городе Перт. Женщина покрыла оголенное тело менструальной кровью и зашла в здание, держа в руках плакат с надписью: «Ты насилуешь животных, если ты не веган».

Известно, что Петерсон убегала от охранников в течение двух минут, после чего они поймали и выгнали ее из бутика. Несмотря на то что во время акции сотрудники Louis Vuitton вызвали полицию, в тот день зоозащитницу не задержали.

По словам героини материала, через несколько дней к ней домой пришли сотрудники антитеррористического подразделения штата Западная Австралия, чтобы предъявить ей обвинения за нарушение общественного порядка. Отмечается, что операторы, которые снимали демонстрацию на видео, получили аналогичные обвинения за соучастие в неправомерном акте.

«Тактика запугивания и предъявленные властями обвинения не помешают мне в моей деятельности, которая направлена на повышение осведомленности граждан о рабстве и убийстве невинных животных», — подчеркнула Петерсон в опубликованном посте.

Активистка не сообщила в соцсетях, какое именно ей грозит наказание.

О протестной акции, проведенной Таш Петерсон, стало известно 26 августа. Тогда женщина бегала по бутику марки, выкрикивая различные лозунги при клиентах. Она объяснила, что менструальная кровь на ее теле символизировала кровопролитие, происходящее во время убийства животных.