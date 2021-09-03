Врачи притворились мертвыми в знак протеста

В Лондоне 60 медицинских работников вышли на акцию протеста у здания банка J.P. Morgan

Десятки лондонских врачей, медсестер и других медицинских работников устроили акцию протеста у здания финансового холдинга J.P. Morgan, который инвестировал в ископаемые виды топлива. Чтобы обратить внимание на проблему, активисты легли на землю и притворились мертвыми, сообщает The Guardian.

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Акцию протеста в пятницу, 3 сентября, организовала группа врачей из движения Extinction Rebellion, которое выступает против климатических изменений. Демонстрация была частью двухнедельной серии протестов против организаций, поддерживающих добычу ископаемого топлива. Инсценировка гибели людей символизировала скорую кончину человечества в результате продолжающихся инвестиций в ископаемое топливо.

Климатические активисты заявили, что это был их самый большой протест, а J.P. Morgan является крупнейшим спонсором добычи угля, нефти и газа. Медики распылили слова «красный код» на асфальте и призвали банк прекратить инвестировать в ископаемое топливо, являющееся основным фактором изменения климата. Активисты напомнили, что чрезвычайная климатическая ситуация и экологические проблемы уже привели к кризису в области общественного здравоохранения.

«Я обязан действовать, когда вижу, что для моих пациентов существует опасность. Климатический кризис — чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения, которая, даже если мы приложим все усилия, будет обостряться. Если мы продолжим сжигать ископаемое топливо, мы сожжем будущее наших детей и внуков», — пояснил врач из графства Сомерсет Эндрю Стивенсон.

Деятельность банка J.P. Morgan второй раз на этой неделе вызвала протесты. Ранее восемь активисток использовали молотки и долота, чтобы разбить окна в офисе банка на набережной Виктории в центре Лондона.

В августе 2021 года активисты движения за права животных Animal Rebellion облили алой краской фонтаны Букингемского дворца, официальной резиденции британской королевы. Активисты хотели выразить протест против охоты и животноводства на королевских землях.