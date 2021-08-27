Фонтаны британской королевы облили краской ради спасения животных

Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, облили краской фонтаны Букингемского дворца, который считается официальной резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II. Они хотели выразить протест против использования земель королевской семьи для промышленности, сообщает The Independent.

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Протестующие забрались на фонтаны с плакатами и облили их алой краской. Таким способом активисты выразили несогласие с тем, что королева попросила внести изменения в законопроект о климате, а ее семья использует земли ради охоты и животноводства. В итоге полиция арестовала участников движения.

Активисты потребовали у королевы прекратить использовать территорию в промышленных целях, что приводит к экологическим катастрофам и гибели животных. Они предложили выращивать на землях здоровую пищу и обеспечить питомцев приютом. «Пришло время для новой системы, основанной на справедливости и сострадании. Королевская семья должна быть лидером в этом направлении», — заявила представитель Animal Rebellion Харли Макдоналд-Экерсалл (Harley McDonald-Eckersall).

В феврале 2021 года Елизавета II воспользовалась процедурой «Согласие королевы» (Queen’s consent), чтобы повлиять на шотландских министров и втайне переделать закон о сокращении выбросов углерода. Правительница захотела освободить свои владения от обязанности содействовать в использовании возобновляемых источников энергии для борьбы с изменениями климата.