Джо Байдена «эвакуировали» c мероприятия на климатическом саммите в Глазго

Секретная служба «эвакуировала» Джо Байдена с совещания на саммите в Глазго

Секретная служба «эвакуировала» президента США Джо Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился объявить новый план по сокращению выбросов метана. Об этом сообщает GlasgowLive.

Американского лидера вывели с совещания из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком большое число людей. Организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри вышел на сцену, чтобы временно заменить Байдена. В рамках переговоров страны-участницы договорились сократить выбросы метана на 30 процентов к 2030 году.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, она должна завершиться 12 ноября. Участники обсуждают проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия.