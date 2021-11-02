В кортеже Байдена на Конференции по климату в Шотландии насчитали 30 машин

Президента Байдена на Конференции по климату в Шотландии сопровождал кортеж из 30 машин

В кортеже президента США Джо Байдена на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) насчитали 30 автомобилей. Видео с места событий прислал Telegram-канал «Пул N3».

31 октября стало известно, что кортеж Байдена на саммите G20 в Риме разросся до 100 автомобилей. Это был рекордный кортеж для американского лидера. Автоколонна сильно растянулась по улицам итальянской столицы.

Ранее сообщалось, что 29 октября на встречу с Папой Римским Франциском президент Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с Папой на служебном Cadillac по кличке The Beast («Зверь»).