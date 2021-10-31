Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности

Кортеж президента США Байдена на G20 в Риме достиг отметки в 100 машин

Кортеж президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме разросся до 100 автомобилей. Об этом сообщил телеканал «Россия 1», соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники.

Ранее сообщалось, что 29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast («Зверь»).

Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.