Трамп попытался заблокировать материалы о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп пытается заблокировать передачу документов и материалов о штурме Капитолия комитету по расследованию инцидента, в том числе журналов вызовов, черновиков замечаний и речей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный архив.

По информации главы Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластера, в субботу, 30 октября, Трамп подал заявку, в рамках которой пытался заблокировать передачу 30 страниц ежедневных президентских дневников, расписаний, информации о встречах с посетителями Белого дома, журналов звонков президенту и вице-президенту, а также 13 страниц проектов выступлений, замечаний и переписки о событиях 6 января 2021 года и еще три рукописные заметки из досье бывшего главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

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Кроме того, Трамп попытался воспользоваться страницами из переплетов бывшего пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, содержащие тезисы и заявления, связанные «с обвинениями в мошенничестве с избирателями, безопасности выборов» и других тем, касающихся президентских выборов 2020 года. Другие документы включали рукописную заметку из файлов Медоуза «с перечислением потенциальных или запланированных брифингов и телефонных звонков, касающихся сертификации 6 января и других вопросов, связанных с выборами» и «проект Исполнительного указа по теме честности выборов».

Ранее в октябре Трамп подал федеральный иск в суд с требованием запретить раскрытие документов, касающихся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Джо Байдена на президентских выборах.