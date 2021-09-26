Среди штурмовавших Капитолий оказался информатор ФБР

В толпе, штурмовавшей здание Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года, оказался информатор ФБР. Об этом сообщает New York Times.

Осведомитель состоял в ультраправой организации Proud Boys. Он писал сообщения своему куратору прямо во время нападения на Капитолий. При этом сотрудник ФБР, судя по всему, не понял, что происходило.

По данным издания, информатор в течение нескольких месяцев после нападения отрицал, что Proud Boys планировали штурмовать Капитолий. Сам он начал сотрудничать с властями в июле 2020 года и, видимо, хорошо знал некоторых фигурантов дела о нападении.

При этом у ФБР был еще один осведомитель в той же радикальной организации.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Джо Байдена на президентских выборах.

