Полиция Вашингтона забеспокоилась о повторном штурме Капитолия

Полиция Вашингтона опасается нового штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа на фоне приближающегося митинга в поддержку республиканцев, задержанных 6 января. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

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По данным издания, правоохранители округа Колумбия запросили власти американской столицы вновь установить ограду вокруг Капитолия наподобие той, что на протяжении нескольких месяцев стояла перед зданием.

Сообщается, что инициатива столичных правоохранителей должна быть одобрена Полицейским советом Капитолия, в состав которого входят непосредственно начальник полиции Капитолия, сержанты Палаты представителей и Сената и Архитектор Капитолия.

По данным Associated Press, забор установят за день-два до акции, намеченной на 18 августа. Отмечается, что спешки у полиции нет, поскольку митинг состоится в субботу, когда Конгресс не будет заседать, здание будет пустовать. В полиции Капитолия информацию никак не прокомментировали, сославшись на секретность планов по безопасности. По данным источников WP, разработка этих планов еще не завершена, но инициативу полицейских «скорее всего поддержат».

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

Одному из участников штурма, Джейкобу Ченсли по прозвищу «Шаман», грозит до 20 лет тюрьмы. Ожидается, что в этот раз в митинге примут участие около 700 человек.