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В США оправдали застрелившего женщину-ветерана полицейского

Застрелившего ветерана ВВС США Эшли Бэбитт при штурме Капитолия офицера полиции оправдали
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Фото: Ahmed Gaber / Reuters

В Соединенных Штатах оправдали офицера полиции, который во время штурма Капитолия 6 января застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Полиция Капитолия (ПК) не стала наказывать офицера, поскольку в ходе внутреннего расследования не выявила никаких нарушений. В Управлении профессиональной ответственности сочли законным убийство женщины-ветерана, так как оно «соответствовало политике департамента».

В ведомстве заявляют, что офицер, личность которого не раскрывается, мог применить оружие, потому что «обоснованно» полагал, что действие направлено на защиту человеческой жизни. «Если бы двери были взломаны, бунтовщики получили бы немедленный доступ в палату представителей», — сообщает полиция Капитолия США.

Эшли Бэбитт получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, после чего скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.

В январе офицера, застрелившего Бэбитт, отправили в отпуск до конца расследования. Его полномочия приостановили до получения результатов совместного расследования департамента столичной полиции и полиции Капитолия.

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