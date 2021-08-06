Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия насильственной попыткой захватить власть. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с речью, приуроченной церемонии награждения полицейских, защищавших место пребывания Конгресса, его слова приводит ТАСС.

«Давайте не забывать, что это было. Это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой», — подчеркнул глава американского государства.

Байден наградил полицейских Золотыми медалями Конгресса США — высшей наградой законодательного органа и подписал соответствующий документ. Ранее в марте инициативу одобрила Палата представителей, а 3 августа — Сенат. Президент отметил, что их героизм не должен быть забыт, а историю нельзя переписывать.

Ранее соцопрос показал, что более чем каждый четвертый американец считает, что победа на выборах 2020 года досталась демократу Джо Байдену благодаря нарушениям. В украденной у Дональда Трампа победе уверены две трети сторонников Республиканской партии.

