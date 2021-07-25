Участник штурма Капитолия попался полиции из-за переписки на сайте знакомств

Одного из участников январского штурма Капитолия в США удалось поймать благодаря сайту знакомств, передает CNN. Эндрю Тааке (Andrew Taake) из Хьюстона (штат Техас) зарегистрировался в приложении для знакомств Bumble.

32-летний американец общался с девушками, находясь 6 января в Вашингтоне. Его собеседница в приложении поинтересовалась, был ли он около Капитолия. На это мужчина ответил, что находился там «с самого начала». В добавок Тааке прислал девушке несколько снимков: селфи, сделанное на месте беспорядков. Он похвастался, что провел в здании 30 минут.

Девушка через несколько дней доложила о переписке в ФБР. На скриншотах, сделанных американкой, мужчина пишет, что «мирно стоял» у здания, однако камеры сняли, как Тааке нападал на правоохранителей.

Это второй случай, когда подозреваемые в штурме Капитолия попадаются полиции из-за онлайн-знакомств. В апреле полиция в Нью-Йорке поймала Роберта Чепмена, который рассказывал поклонницам об участии в январских событиях.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.