В США перестали бояться штурма Капитолия и снесли забор

Металлическое ограждение, установленное вокруг Капитолия после его штурма сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января, снесли. Об этом сообщает ABC News.

Разбор конструкции высотой два метра начался в пятницу, 9 июля. Рабочие перерезали зажимы и проволоку, которая соединяла части ограждения. После чего спустя сутки все секции забора увезли, и люди смогли спокойно подходить к зданию.

Как говорится в заявлении парламентского пристава, оценка текущих угроз позволила ослабить меры безопасности, нападения можно не бояться. В то же время указывается, что забор быстро поставят вновь, если того потребуют изменившиеся условия. Тем не менее доступ к зданию по-прежнему остается ограничен из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия в момент, когда конгрессмены должны были утвердить итоги выборов, на которых победил противник республиканца Джо Байден. Из-за внезапной атаки заседание пришлось прервать. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе одна из участников штурма и сотрудник правоохранительных органов.

Суд в США 23 июня, вынес первый приговор по делу о беспорядках в Вашингтоне. Жительницу штата Индиана Анне Морган Ллойд приговорили к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере 500 долларов. В общей сложности по делу проходят около 500 человек.