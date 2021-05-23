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Более 70 американских полицейских уволились после штурма Капитолия

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после штурма здания сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе текущего года. Об этом сообщает издание Politico.

Глава профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что люди уходят из департамента из-за перспективы более продолжительных рабочих дней и травматических последствий январских и апрельских событий. «По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть», — сказал он.

Так, в начале апреля американец Ной Грин протаранил автомобилем двух полицейских. После этого мужчина вышел из машины с ножом, но правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили нападавшего. Позже стало известно, что нападавший умер, скончался и один раненый полицейский.

Штурм Капитолия произошел 6 января. Сторонники Трампа ворвались в здание и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

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