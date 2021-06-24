Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США в среду, 23 июня, вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.

Речь идет о 49-летней жительнице штата Индиана Анне Морган Ллойд. Ранее она заключила сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации. В суде она заявила о стыде, который она испытывает из-за того, что «события того дня стали диким проявлением жестокости».

Суд приговорил Ллойд к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере 500 долларов. Ей грозило полгода тюремного заключения, однако прокуратура отмечала, что женщина не была замечена в насилии и не принимала участие в подготовке беспорядков.

В общей сложности по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. Судья в столичном округе Колумбия подчеркнул, что остальным обвиняемым не стоит рассчитывать на то, что всем им удастся избежать тюремного срока.

Штурм Капитолия произошел 6 января сторонниками бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, стремившимися не допустить утверждения итогов выборов президента США. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.