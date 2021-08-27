Американские полицейские подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Семеро полицейских Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, организаторов его избирательной кампании и сторонников-радикалов с надеждой доказать, что те спровоцировали штурм конгресса или непосредственно в нем участвовали.

«Сотрудники правоохранительных органов рисковали своими жизнями, защищая Капитолий от насильственного и массового нападения — нападения, которое подзащитные спровоцировали», — говорится в заявлении.

Оно было подано в Окружной суд США по округу Колумбия, который расположен в американской столице Вашингтоне. Авторы иска считают, что в результате действий подзащитных они подверглись вербальному и физическому насилию, в том числе с применением слезоточивого газа, аэрозолей для отпугивания медведей и оскорблений расистского характера.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.