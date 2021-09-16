Пользователям TikTok предложили вломиться в Белый дом и Капитолий через туннели

МНБ США: пользователям TikTok предлагали способы, как вломиться в Белый дом и Капитолий

Пользователям социальной сети TikTok предлагали взять огнестрельное оружие на штурм Капитолия и рассказывали, как попасть в Белый дом через подземные туннели накануне событий 6 января. Об этом говорится в отчете Министерства национальной безопасности (МНБ) США, пишет издание Rolling Stone.

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В отчете утверждается, что экстремисты используют платформу для «вербовки сторонников» с октября 2019 года. Некоторые пользователи TikTok также пропагандируют насилие и предлагают разные способы нападения. МНБ не раскрывает, как именно экстремистам удается обходить ограничения, которые платформа накладывает на подобный контент (как правило, его удаляют).

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский. Полиция смогла увести участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

Теперь полиция Вашингтона опасается нового штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.