Полиция Вашингтона запросила помощь военных перед митингом республиканцев

Полиция Вашингтона запросила поддержку американских военных для реагирования на массовые протесты сторонников Республиканской партии, которые ожидаются в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби отказался конкретизировать суть просьбы, отметив, что она не имеет «запредельного» характера. По словам представителя оборонного ведомства, обращение находится на рассмотрении.

Правоохранительные органы американской столицы ожидают, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проведут митинг под лозунгом Justice for J6 («Справедливость для участников событий 6 января») в поддержку республиканцев, которые были задержаны за участие в штурме Капитолия. Ожидается, что участие в акции примут 600 человек. The Washington Post ранее сообщала, что правоохранители округа Колумбия попросили власти американской столицы вновь установить ограду вокруг Капитолия наподобие той, что на протяжении нескольких месяцев стояла перед зданием.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

