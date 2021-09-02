Захарова назвала организаторов штурма Капитолия в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что дипломатический источник в Вашингтоне назвал людей, которые организовали штурм Капитолия в США 6 января.

По ее словам, историю со штурмом Капитолия под «предводительством» бывшего президента США Дональда Трампа «потихоньку сворачивают». «Американские спецслужбы, как ни старались, так и не смогли "нарыть" доказательств в пользу столь вожделенной в либеральном лагере версии об организованном мятеже со стороны республиканцев-трампистов», — написала представитель МИД.

Также Захарова заявила, что агенты ФБР и другие силовики выяснили, что 95 процентов участников тех событий были вышедшей пошуметь толпой. «Остальные — демонстранты "средней руки", чью вовлеченность также не получится "натянуть" до скоординированной акции», — написала она.

Ранее семеро полицейских Капитолия подали в суд на Трампа, организаторов его избирательной кампании и сторонников-радикалов с надеждой доказать, что те спровоцировали штурм конгресса или непосредственно в нем участвовали.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.