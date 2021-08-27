Застреливший женщину в Капитолии полицейский назвал себя «спасителем жизней»

Лейтенант полиции Майкл Бирд, застреливший женщину-ветерана ВВС США Эшли Бэббит во время беспорядков в Капитолии, назвал себя «спасителем бесчисленных жизней»: по его словам, у него не было другого выбора, кроме как открыть огонь. Полицейский заявил об этом в интервью NBC News.

Бирд указал на то, что защищал коридор, ведущий к комнате, где находились депутаты Палаты представителей США. Он вместе с другими полицейскими забаррикадировал проход, но протестующие разбили стекло в двери и пытались пробиться через заграждение. «Я знаю, что в тот день спас бесчисленные жизни. Я знаю, что члены Конгресса и мои коллеги-офицеры были в серьезной опасности. То, что я сделал — это моя работа», — подчеркнул полицейский. Он также отметил, что после того, как его имя попало в прессу, ему стали регулярно приходить оскорбления и угрозы.

Ранее сообщалось, что Бирда оправдали: следствие пришло к выводу, что убивший протестующую полицейский не мог знать, вооружена ли она и ее соратники, и действовал исходя из требований своей рабочей позиции.

Эшли Бэбитт получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, после чего скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.