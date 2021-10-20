В США попросили привлечь к ответственности помощника Трампа

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию событий в Капитолии 6 января 2021 года попросил привлечь к ответственности бывшего помощника экс-президента Дональда Трампа Стивена Бэннона. Об этом сообщает ТАСС.

Конгрессмены выступили с подобным призывом из-за отказа фигуранта выступить на слушаниях. В конце сентября комитет обязал к этому ряд лиц, чтобы получить имеющуюся у них информацию о штурме.

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Политический консультант Бэннон, являвшийся при Трампе стратегом Белого дома, отказался выступить на слушаниях. В связи с этим большинство членов комитета высказались за привлечение его к ответственности и выдвижению обвинений в неуважении к Конгрессу.

Ранее стало известно, что в толпе, штурмовавшей здание Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года, оказался информатор ФБР. Осведомитель состоял в ультраправой организации Proud Boys. Он писал сообщения своему куратору прямо во время нападения на Капитолий.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Джо Байдена на президентских выборах.