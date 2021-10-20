Трамп предрек «охоту» на отцов-основателей США

Экс-глава США Дональд Трамп оценил решение о переносе статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. По его мнению, таким же образом поступят и с другими отцами-основателями Штатов, сообщает РИА Новости.

«Великий Томас Джефферсон, один из наших важнейших отцов-основателей и автор конституции США был "выселен" из великолепного зала городской комиссии. Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон», — предрек «охоту» на бывших лидеров страны 45-й президент США.

Трамп осудил решение «радикальных леваков» о переносе статуи. По его мнению, они «сошли с ума и причиняют серьезную боль стране». Трамп считает, что «скоро здоровые люди вернутся», и США вновь обретет уважение.

45-й президент США выступал против сноса памятников еще во времена своего управления страной. Он также обвинял СМИ в попытках изменить историю Штатов. «Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркивал Трамп.

Статую Томаса Джефферсона решили убрать из зала городской комиссии до конца 2021 года. Ее переставят в общественное место, которое предстоит выбрать. В здании городского совета с 1915 года находится точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, размещенного Капитолии.

