Трамп вступился за «расистские» памятники в столице США

Президент США Дональд Трамп вступился за статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона, которые власти столицы страны собрались убрать из-за расистских коннотаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп считает, что к этим объектам следует относиться не с ненавистью, а с уважением и передавать их последующим поколениям. Президент также заявил, что не поддерживает предложение специальной комиссии столицы о сносе или переносе целого ряда объектов, которые якобы не отвечают ценностям округа Колумбия.

Комиссия была создана по распоряжению мэра города на фоне массовых протестов из-за расизма в США. Отмечается, что в рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые должны были определить судьбу исторических памятников города.

Ранее Трамп объявил об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству. Он рассказал, что дал силам федерального правительства право арестовывать любого, кто проявляет вандализм или уничтожает памятники. За такое правонарушение, напомнил американский лидер, наказывают тюремным сроком вплоть до 10 лет.

Протесты против расизма в американских городах все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.