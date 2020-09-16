Сожженную статую Мелании Трамп заменили на бронзовую копию

В Словении сожженную статую первой леди США Мелании Трамп заменили на бронзовую копию. Об этом пишет Der Spiegel.

Бронзовую фигуру в натуральную величину воздвигли недалеко от ее родного города Севница. Новая бронзовая статуя стоит на деревянной колонне высотой 2,8 метра.

Фактически это копия старой деревянной статуи, которую сожгли несколько месяцев назад. Рядом с бронзовой фигурой размещена табличка с надписью: «Эта статуя посвящена вечной памяти памятника Мелании, стоявшего на этом месте».

Статую жены президента США Дональда Трампа, появившуюся в 2019 году в Словении, подожгли в июле 2020-го. Сожженную скульптуру убрали с места, где она находилась. Причина вандализма до сих пор не установлена, преступники не найдены.

Скульптура изображала Меланию Трамп в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Изваяние было выполнено из дерева в жанре наивного искусства. В соцсетях неоднозначно оценили работу скульптура, посчитав ее непохожей на супругу американского лидера. Так, пользователи нашли сходство статуи со Смурфеттой (героиня мультфильма «Смурфы» — прим. «Ленты.ру»), назвали ее причудливой, уродливой и позорной.

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