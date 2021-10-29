Минюст США раскритиковали за недостаточно суровые наказания сторонников Трампа

Глава федерального суда Вашингтона Бэрил Хауэлл раскритиковала действия Министерства юстиции США в адрес сторонников экс-президента США Дональда Трампа, устроивших протесты у здания Капитолия 6 января 2020 года. По мнению Хауэлл, наказания участников штурма недостаточно суровые. Цитату приводит газета Politico.
Так Хауэлл прокомментировала решение пойти на сделку о признании вины с протестующими (сделка обвиняемого и защитника с обвинителем, в ходе которой обвиняемый признает вину, а в обмен может получить меньший срок или штраф). В результате этого соглашения многие прошли по мелким правонарушениям и обязались выплатить штрафы в размере около 500 долларов. При этом изначально некоторым протестующим угрожали тюремными сроками вплоть до 20 лет.
Главная судья Вашингтона заявила, что действия Минюста «граничили с шизофренией» и запятнали репутацию страны во всем мире. По ее мнению, штраф в размере 500 долларов — недостаточно жесткое наказание в отношении «пособников нападения на республику».
После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена вышли на протесты у Капитолия и ворвались в здание. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.