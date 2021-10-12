Мужчина выдал себя за копа и напугал полицию Вашингтона

The Independent: недалеко от Капитолия арестовали мужчину с оружием в поясе полицейского

В Вашингтоне, недалеко от Капитолия, арестовали мужчину с оружием, который выдавал себя за копа: он был в обычной одежде, но с полицейским поясом, чем напугал местных правоохранителей. Об этом пишет The Independent.

На мужчине также был памятный значок полиции метрополитена Вашингтона с инаугурации 43-го президента США Джорджа Буша. Позже у задержанного нашли дубинку, наручники и перцовый баллончик. Подозреваемый находился в черном джипе, на крышу которого поставил мигалку.

По данным The Independent, речь идет о 58-летнем мужчине по имени Барри Ньюман. Отмечается, что у него есть лицензия офицера специальной полиции (SPO) в Колумбии, однако этот документ не дает ему права осуществлять правоохранительную деятельность в другом регионе без специального назначения.

Соблюдение безопасности в Вашингтоне было многократно усилено после выборов президента США в ноябре 2020 года. 6 января недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа устроили митинги у Капитолия и ворвались внутрь здания. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.