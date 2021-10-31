Байден отказался отвечать на вопросы о России

Президент США Джо Байден перед началом переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдогаом в рамках саммита G-20 в Риме отказался отвечать на вопросы журналистов о России, сообщает ТАСС.

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Во время церемонии совместного фотографирования двух глав государств присутствовавшие журналисты несколько раз спросили Байдена, не слишком ли, по его мнению, Турция сблизилась с Россией. Однако американский президент последовательно делал вид, что не заметил вопроса.

Непосредственно перед началом встречи с Эрдоганом Байден сказал, что планирует провести «хороший разговор».

Ожидается, что темами переговоров Байдена и Эрдогана станут приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, а также стремление страны закупить истребители F-16 у США.