Союзники США не захотели отказываться от возможности ядерного удара по России

Союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе призывают Вашингтон не отказываться от возможности нанести упреждающий ядерный удар по России и Китаю. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Американское издание отмечает, что союзники Штатов чувствуют себя в безопасности под их «ядерным зонтиком». Однако сейчас администрация президента США Джо Байдена начала рассматривать возможность перехода к принципу неприменения ядерного оружия первыми или принципу «единственной цели», при котором Вашингтон сможет использовать ядерное оружие только при определенном условии. Данные обсуждения в США вызывают беспокойство в Британии, Франции, Германии, Японии и Австралии. По мнению ряда лиц в этих странах, изменение политики США не приведет к повышению стабильности, а только «придаст смелости» России и Китаю.

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — заявил FT неназванный европейский чиновник.

В Financial Times также рассказали, что Вашингтон разослал своим союзникам анкету, в которой содержались вопросы об их отношении к изменениям в американской ядерной политике. Большинство партнеров Штатов высказались отрицательно по поводу любых перемен в данной сфере.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвинил Китай в уходе от концепции поддержания ядерного арсенала на минимальном уровне. Пентагон считает, что Китай ведет не только разработку передового гиперзвукового оружия, но и строит межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «как шахтного базирования, так и подвижных комплексов», размещает их на бомбардировщиках и подводных лодках.

