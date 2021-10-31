Бывший советник Трампа предостерег Россию от сближения с Китаем

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала «Россия 1» предостерег Россию от сближения с Китаем. Об этом пишут «Аргументы недели».

По мнению политика, Россия заинтересована в продажах газа и нефти Китаю, однако, полагает он, Москва совершит ошибку, сильно сближаясь с Пекином. Свою позицию Болтон объяснил тем, что, как он считает, основная часть русской цивилизации и ее экономики находятся в Европе.

Кроме того, Болтон высказался и тему вступления Украины в НАТО. Он посоветовал Киеву дождаться прихода к власти в США республиканцев для ведения диалога. Американский политик пояснил, что сейчас Украина не попадет в альянс из-за конфликта в Донбассе.

Ранее президент США Джо Байден оценил вероятность военного превосходства со стороны России и Китая. По мнению американского лидера, весь мир знает, что у США «самые мощные вооруженные силы в мировой истории». Поэтому другие страны, в том числе Россия и Китай, не смогут превзойти американцев в военной сфере. Байден также подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем.