Президент США Джо Байден оценил вероятность военного превосходства со стороны России и Китая. Его слова передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, весь мир знает, что у США «самые мощные вооруженные силы в мировой истории». Поэтому другие страны, в том числе Россия и Китай, не смогут превзойти американцев в военной сфере. «Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки», — сказал он.

Байден подчеркнул, что не стремится к холодной войне с Китаем. Однако США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии с китайской стороны.

Ранее американская корпорация RAND заявила, что США превосходят по своей военной мощи Россию и Китай. Отдельно подчеркивается, что суммарный показатель военной мощи Москвы и Пекина, оцениваемый в 0,41, все еще отстает от данного показателя для Вашингтона.