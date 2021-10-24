Европа испугалась переключения фокуса США с России на Китай

Государства Восточной Европы испугались переключения фокуса США с России на противостояние Китаю. Об этом сообщает Defense News.

По информации издания, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече министров НАТО заявил, что технологическая сфера станет одной из основных в противодействии Пекину. «Союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон», — подчеркнул он.

В то же время, согласно материалу, восточноевропейских союзников США тревожит продолжение обострения существующих проблем между Западом и Россией. По этой причине партнеры призвали Соединенные Штаты обратить внимание на данный регион и усилить в нем военное присутствие.

Несмотря на упомянутые заявления администрация Белого дома продолжает настаивать на том, что союзникам необходимо объединиться против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений прав человека.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.