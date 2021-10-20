Будущий посол США в Китае назвал КНР главной угрозой демократическому миру

Кандидат на пост посла США в Китае Николас Бернс назвал КНР главной угрозой демократическому миру и призвал Белый дом пользоваться слабостями Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Будущий американский представитель подчеркнул, что Китай — главная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Он заявил, что Вашингтон в отношениях с Пекином «должен исходить из позиции силы».

«На сегодняшний день у Китая мало друзей и фактически никаких реальных союзников. Нас, в свою очередь, связывают многочисленные союзы с другими странами, что является нашим большим преимуществом. Мы должны интенсивно работать с этими странами, чтобы выработать стратегию по Китаю», — заключил Бернс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии попыток сдерживания Китая. Он указал, что Вашингтон не просит партнеров из других стран выбирать между Соединенными Штатами и КНР. Блинкен добавил, что США настоятельно рекомендуют партнерам проверять предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку в КНР нет разделения между компаниями, которые считаются частными, и государством.