Макрон и Байден обсудили военную торговлю и экспорт оружия

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден обсудили военную торговлю и экспорт оружия в ходе встречи, которая состоялась в Риме. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи двух лидеров, передает РИА Новости.

Отмечается, что Макрон и Байден намерены начать стратегический диалог по военной торговле, чтобы «продвигать общий подход к вопросам, связанным с доступом к рынкам и военным экспортом». «В этом контексте правительства двух стран определят шаги по улучшению эффективности разрешений на оборонный экспорт», — говорится в заявлении. Помимо этого, страны намерены укрепить сотрудничество в космической сфере.

«Президенты подтверждают свою поддержку укреплению стратегического партнерства между ЕС и НАТО, которое не имеет аналогов и имеет важное значение для безопасности и процветания наших стран и евроатлантического региона», — подчеркивается в документе.

Встреча Эммануэля Макрона и Джо Байдена прошла 29 октября на полях G20 в Риме.

16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, который предусматривал производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов, в пользу получения атомных субмарин от США.

Подобное действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали «ударом в спину» и впервые в истории отозвали своих послов в США и Австралии для консультаций. Позже официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что Франция намерена перезапустить сотрудничество с США и восстановить отношения, подорванные после скандала.